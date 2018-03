Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Roman Josi et Kevin Fiala ont largement contribué à la victoire de Nashville lundi soir en NHL face à Ottawa (5-2). Ils ont inscrit chacun deux points.

C'est Roman Josi qui a frappé le premier, ouvrant le score à la 10e minute d'un tir puissant, alors que les Predators évoluaient en supériorité numérique. Le défenseur bernois, qui a marqué son 10e but de la saison, s'est aussi signalé en réussissant un assist sur le 3-1 de Ryan Ellis. Un but pour lequel Kevin Fiala a également été crédité d'un assist. L'attaquant saint-gallois a effectué une deuxième passe décisive sur le dernier but du match, signé Craig Smith.

Après deux défaites de suite, les Predators ont ainsi renoué avec la victoire. Ils pointent au 2e rang de la Conférence Ouest, derrière Las Vegas. Les Golden Knights de Luca Sbisa ont pourtant perdu lundi soir, battus 2-0 à domicile par Anaheim.

Autre Suisse aligné lundi soir, Nino Niederreiter a connu la victoire avec Minnesota. L'attaquant grison n'a toutefois pas marqué de point lors du succès 5-3 du Wild face aux New York Islanders.

