Après huit années de recul, les touristes européens reviennent en Suisse. Les nuitées des hôtes issus de la zone euro ont progressé de 2,5% l'an passé, avec un bilan positif aussi en provenance d'Allemagne.

Globalement, l'hôtellerie suisse s'est rapprochée l'an passé de ses années record de 1990 et 2008, avec une augmentation de 5,2% des nuitées par rapport à 2016 à 37,4 millions, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les marchés clés sont tous en croissance, avec un net retour des visiteurs européens d'abord, mais aussi une forte progression parmi les Américains et les Asiatiques.

Les chiffres des visiteurs venus d'Allemagne, premier marché pour le tourisme helvétique, sont à nouveau positifs (+1,1%), ce qui n'était plus le cas depuis 2008. "La reprise est amorcée, mais nous sommes loin des volumes d'avant la période de surévaluation du franc", a souligné Martin Nydegger, le nouveau patron de Suisse Tourisme, à l'occasion de la conférence de presse annuelle de l'organisation à Zurich.

Constat réjouissant aussi sur les autres marchés traditionnels tels que le BeNeLux (+6,1%), l’Espagne (+8,7%) et la Russie (+8,8%). La demande d’Italie (+0,8%) a progressé légèrement alors que celle de France a stagné. En revanche, le Royaume-Uni accuse une baisse de 1,1% des nuitées. Les hôtes au passeport européen ont totalisé 11,9 millions de nuitées.

Record américain

Les visiteurs étrangers ont généré 20,5 millions de nuitées, soit une hausse de 6,1%. De leur côté, les séjours hôteliers des Suisses ont progressé de 4,2% pour atteindre un total de 16,9 millions, soit le meilleur résultat jamais enregistré par cette clientèle, selon l'OFS.

"Après un brusque recul de la clientèle d'origine asiatique, on enregistre une hausse de 12,8% des nuitées en 2017", a commenté Marc Gindraux, chef de la division territoire et environnement à l'OFS. La Chine (+13,1% sans Hong Kong), l'Inde (+23,4%) et la Corée du Sud (+34,7%) y ont particulièrement contribué. Même la demande du Japon, (+13,1%) a crû en 2017, ce qui n'était plus observé depuis longtemps.

Quant à la clientèle des Etats-Unis, deuxième marché en importance pour la Suisse depuis 2015, la progression se poursuit. Les nuitées des touristes en provenance du pays de l'Oncle Sam ont refranchi le seuil symbolique de 2 millions, une première depuis l'année 2000.

Après une longue période forte croissance, la crise du Qatar a impacté les arrivées du Moyen-Orient. Les Pays du Golfe accusent la baisse la plus importante de tous les pays de provenance (–4,1%).

