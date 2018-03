Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 12:26 01. mars 2018 - 12:26

Payer son trajet sur les transports publics lausannois (tl) devrait se simplifier. Les détenteurs de téléphones intelligents peuvent utiliser l'application Fairtiq qui facture automatiquement après-coup au meilleur tarif, indiquent jeudi les tl.

Par un simple click sur l'application au départ de son trajet, le voyageur obtient un billet valable dans toute la Suisse. Quand il termine son périple, il le signale et Fairtiq calcule le prix au meilleur tarif, explique le communiqué.

La solution vise en premier les voyageurs occasionnels qui ne possèdent pas d'abonnement. Elle est conçue sur le principe de "la tarification après-coup" (check-in, check-out). Avec les tl et le LEB (Lausanne-Echallens-Bercher), pas moins de 21 entreprises de transports publics suisses proposent Fairtiq.

Plus de 100'000 trajets sont effectués par mois via cette solution. L'application, téléchargée par plus de 85'000 utilisateurs, est disponible sur IOS et sur Android. La nouvelle version permet d'effectuer des trajets dans l'entier de la Suisse, avec une desserte identique à celle de l'abonnement général.

