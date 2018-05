Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 mai 2018 23:09 26. mai 2018 - 23:09

Quelques statistiques au sortir de la finale de la Ligue des champions remportée 3-1 par le Real Madrid contre Liverpool.

Auteur d'un doublé alors qu'il était remplaçant, Gareth Bale est devenu le premier joueur venu du banc à marquer deux fois à ce stade de la compétition. Mais d'autres joueurs que le Gallois sont entrés dans l'histoire.

C'est également le cas pour deux hommes, Karim Benzema et Raphaël Varane. L'avant-centre (qui a inscrit le 1-0) et le défenseur sont devenus les Français les plus sacrés en C1 puisqu'ils comptent désormais quatre titres (même si, blessé, Varane n'avait pas joué la finale 2016), soit un de plus que l'ancien... Madrilène Raymond Kopa.

Il s'agit par ailleurs de la cinquième Ligue des champions pour Cristiano Ronaldo, qui n'est plus qu'à une longueur du recordman Paco Gento, lui aussi un ancien de la Maison Blanche.

Les statistiques sont moins glorieuses côté red. Jürgen Klopp, par exemple, salué pour l'énergie qu'il insuffle à ses équipes, a désormais perdu six des sept finales qu'il a dirigées ! Sa seule victoire a été obtenue en Coupe d'Allemagne en 2012 mais, pour le reste, c'est le zéro pointé: Ligue des champions 2013, en Coupe d'Allemagne en 2014 et 2015, en Coupe de la Ligue anglaise 2016 et en Europa League 2016 à Bâle.

