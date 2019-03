Ludesco va proposer plus de 600 jeux et 90 animations.

Plus de 5000 joueurs sont attendus à La Chaux-de-Fonds (NE) ce week-end pour la 10e édition de Ludesco. Le plus grand festival de jeux de société, escape games et jeux de rôle de Suisse se tiendra de vendredi à 13h00 à dimanche à 20h00.

Au total, 55 heures non-stop permettront aux amateurs de jeux de société, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, de découvrir plus de 600 jeux et 90 animations originales, indique le festival. Un tiers des visiteurs attendus provient de l'extérieur du canton de Neuchâtel.

Ludesco, qui fête ses 10 ans, a choisi de marquer l'événement en offrant à la population un accès gratuit à des jeux et à des animations. Une tente ouverte à tous sera installée à la rue de la Serre. Elle servira de trait d'union entre la Maison du Peuple et le Club 44, où sera installé l'espace familles. Plusieurs animations seront aussi proposées dans le bâtiment du CEFNA.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous