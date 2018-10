Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 octobre 2018 08:29 26. octobre 2018 - 08:29

Thomas Lüthi (Honda) a pris une modeste 21e place dans les essais libres de vendredi au GP d'Australie, en catégorie MotoGP.

Le Bernois a concédé plus de 2''4 à l'Italien Andrea Iannone (Suzuki), auteur du meilleur chrono de la journée lors de la deuxième séance. Toujours en quête d'un premier point dans la catégorie-reine, il a signé le 21e temps dans chacune des deux sessions du jour. Son meilleur temps fut de 1'31''539, à plus de sept dixièmes de son coéquipier Franco Morbidelli (17e).

Dominique Aegerter (KTM) et Jesko Raffin (Kalex) ont quant à eux terminé respectivement 14e et 20e des premiers essais libres de Moto2. Le Bernois a perdu moins d'une seconde sur Brad Binder (KTM), qui s'est montré le plus rapide, alors que le Zurichois a lâché 1''308.

Neuer Inhalt Horizontal Line