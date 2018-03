Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 mars 2018 15:19 06. mars 2018 - 15:19

Le nouveau tournoi dames de Lugano réunira mi-avril toute l'élite suisse, conduite par Timea Bacsinszky et Belinda Bencic.

Le Circuit WTA avait fait six fois escale à Lugano entre 1981 et 1986. Chris Evert (deux fois) et Manuela Maleeva ont inscrit leur nom au palmarès du tournoi tessinois. Le monde du tennis féminin international revient à Lugano du 9 au 15 avril. Après une seule édition à Bienne, le tournoi WTA émigre vers les courts du TC Lido Lugano.

L'élite helvétique sera présente pour le début de la saison de terre battue. Timea Bacsinszky (WTA 42) est confirmée parmi les participantes. Belinda Bencic a manqué de peu le cut en tant que no 68. Les chances qu'elle bénéficie du forfait de certaines joueuses sont grandes sinon elle devra utiliser l'une des deux invitations du tournoi.

Sont également inscrites Viktorija Golubic (WTA 108), Stefanie Vögele (WTA 127), Jil Teichmann (WTA 132) et l'éternelle Patty Schnyder (WTA 146). Elles devront espérer recevoir une invitation ou passer par les qualifications.

Même sans joueuses du top 10, le plateau des joueuses est de qualité. Treize joueuses du top 50 devraient être de la partie. La tête d'affiche sera la fantasque Française Kristina Mladenovic (WTA 15), une amie proche de Belinda Bencic. Elle est accompagnée par la demi-finaliste de l'Open d'Australie, la Belge Elise Mertens (WTA 22) et de l'ancienne joueuse du top 10, l'Espagnole Carla Suarez Navarro (WTA 27). Marketa Vandrousova (WTA 54), la lauréate surprise de l'an dernier à Bienne, va essayer de défendre son titre.

La RTS diffusera en direct un match de mardi à vendredi à 17.30 ainsi que les demi-finales le samedi et la finale dimanche.

