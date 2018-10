Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 octobre 2018 18:49 06. octobre 2018 - 18:49

A Marseille, plusieurs milliers de personnes - 3500 selon la police - ont formé une "vague orange" rappelant la couleur des gilets de sauvetage et du navire, entre le Vieux-Port et le quai de la Joliette où le bateau est amarré depuis jeudi.

Des milliers de personnes ont participé samedi, en France et en Europe, à une "mobilisation citoyenne" pour demander que le navire humanitaire Aquarius puisse poursuivre sa mission de sauvetage au large des côtes libyennes.

A l'appel de SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières, des manifestations ont eu lieu dans une cinquantaine de villes françaises, dont Marseille, Paris et Montpellier, mais aussi à Berlin, Bruxelles et Palerme.

A Marseille, plusieurs milliers de personnes - 3500 selon la police - ont formé une "vague orange" rappelant la couleur des gilets de sauvetage et du navire, entre le Vieux-Port et le quai de la Joliette où le bateau est amarré depuis jeudi. L'Aquarius ne pourra quitter son port d'attache s'il est privé de son pavillon panaméen, comme l'a annoncé le Panama.

Aux cris de "Aquarius bloqué, Europe naufragée" et de "Un pavillon pour l'Aquarius", les manifestants ont brandi de nombreuses pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Sauver des vies est un devoir, pas un crime", "C'est pas nous les pirates" et "Silence on se noie". "L'inaction des Etats européens est criminelle. Il n'est pas acceptable de laisser des personnes se noyer sans leur tendre la main", a déclaré à la presse la cofondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée, Sophie Beau.

Pétition européenne

Ils étaient également un millier à Paris, selon la police, ou encore 2000 à Montpellier, plus de 600 à Rennes et une centaine à Calais, où ils avaient bravé une interdiction de la mairie. Plusieurs centaines de migrants vivent dans le secteur de Calais - port d'Europe continentale le plus proche de l'Angleterre - dans l'espoir de passer clandestinement dans ce pays.

Une pétition européenne lancée le 28 septembre sur le net par l'organisation humanitaire a recueilli près de 200'000 signatures. Depuis le début des opérations de l'Aquarius en février 2016, 29'500 migrants ont été sauvés dans un peu plus de 200 opérations de sauvetage, selon l'association SOS Méditerranée.

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018, 82'100 migrants sont arrivés en Europe par la mer, dont 36'654 en Espagne qui est la principale destination cette année, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'organisme de l'ONU précise que le nombre de décès en Méditerranée reste élevé (1741) en 2018, mais en recul par rapport à l'an dernier (2676) et 2016 (3602).

Neuer Inhalt Horizontal Line