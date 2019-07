La chaîne de grands magasins étoffe son offre en produits bio, tout en accompagnant l'expansion de Bio c' Bon en Suisse. (archive)

Manor a créé une coentreprise avec le français Bio c' Bon. Le détaillant étend son assortiment de produits biologiques dans ses propres surfaces et accompagne Bio c' Bon dans son expansion en Suisse, selon le communiqué paru mercredi. Aucun montant n'a été dévoilé.

Manor veut ainsi renforcer sa position sur le créneau porteur du bio. "Plusieurs centaines de nouveaux produits exclusifs en Suisse" seront disponibles dans les supermarchés Manor Food avant la fin de l'année, en particulier en épicerie. Ils viendront compléter les 1700 produits biologiques actuellement disponibles chez Manor.

"Nous constatons un besoin croissant en produits biologiques et en matière de développement durable. La collaboration exclusive avec Bio c' Bon arrive exactement au bon moment et renforce notre position sur le marché", a expliqué Jérôme Gilg, directeur général de Manor, cité dans le document.

Pour Arthur de Fouquières patron de l'entreprise française, "ce rapprochement stratégique" va permettre à l'enseigne d'étoffer "le réseau de magasins Bio c' Bon au coeur des villes suisses".

Bio c' Bon a été fondé à Paris en 2008. La marque est présente sur plus de 160 sites, principalement en France, mais aussi en Belgique, en Italie, en Espagne et au Japon.

Elle est disponible en Suisse depuis 2016 et compte cinq points de vente à Lausanne, Nyon, Renens, Genève Augustins et Genève Eaux-Vives.

