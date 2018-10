Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22 octobre 2018 - 20:54

Marin Cilic est le premier vainqueur dans la "nouvelle" Halle Saint-Jacques. Le Croate a parfaitement lancé son tournoi dans une salle vraiment splendide.

Titré à Bâle il y a deux ans, Marin Cilic s'est imposé 6-4 6-2 devant un Denis Shapovalov (ATP 29) un brin décevant. Actuel sixième de la Race, le Croate a cueilli 45 points ATP à la faveur de cette victoire sans histoire pour faire un pas de plus vers le Masters de Londres.

Cette rencontre avait été précédée par l'inauguration officielle de la nouvelle halle Saint-Jacques. Un film qui a retracé les grands moments de la Halle Saint-Jacques au cours des quarante dernières années et un concert donné par le groupe ABBA Gold ont donné un certain lustre à cette cérémonie. Les travaux de rénovation ont coûté 115 millions de francs et ont duré trois ans. Au final, les Swiss Indoors possèdent enfin un site digne de leur rang, celui de l'un cinq plus grands tournois indoors du monde.

A 72 ans, Roger Brennwald, le patron du tournoi, peut désormais contempler l'oeuvre d'une vie. Le sport suisse doit beaucoup à cet ancien handballeur qui a fait de son tournoi tout simplement le plus grand événement sportif du pays.

