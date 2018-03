Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 mars 2018 06:30 06. mars 2018 - 06:30

Seize petits points: le grand retour aux affaires de Marion Bartoli a tourné court. La Championne de Wimbledon 2013 n'a pas trouvé grâce à New York devant Serena Williams.

Marion Bartoli s'est inclinée 10/6 face à l'Américaine au premier tour du "Tie Break Tens" disputé au Madison Square Garden et remporté par l'Ukrainienne Elina Svitolina. La Française a laissé entrevoir le doute quant à ses réelles intentions. "Ce qui est certain, c'est que je ne reviendrai pas sur le terrain tant que je ne m'estimerai pas à 100%, explique-t-elle. J'ai arrêté cinq ans la compétition. Ce n'est pas pour revenir en me disant qu'aujourd'hui, je ne suis qu'à 40% ou 50%. Je ne reviendrai que quand je serai à 100%."

A New York, elle n'a pas précisé si elle entendait disputer dans quinze jours le tournoi de Miami comme elle en avait fermement manifesté l'intention. ""Je n'ai pas la certitude que mon corps puisse continuer à assumer des doses d'entraînement qui ne vont faire qu'augmenter pour arriver à retrouver mon meilleur niveau, lâche-t-elle. Je ne sais pas si mon épaule et mes genoux vont tenir. Il y a tellement de points d'interrogation. J'essaye de prendre les choses au quotidien sans trop me projeter."

Neuer Inhalt Horizontal Line