Novak Djokovic s'est imposé 6-3 6-4 contre Borna Coric en finale du Masters 1000 de Shanghai. Ce succès contre le jeune Croate rapproche le Serbe d'un retour au sommet de la hiérarchie mondiale.

Actuellement 3e mondial, Djokovic sera no 2 dès lundi devant Roger Federer, mais tout proche du no 1 Rafael Nadal, aux prises avec un genou récalcitrant. La fin de saison de l'Espagnol est incertaine.

Le joueur serbe a survolé le tournoi chinois comme il l'avait déjà fait à Wimbledon et à l'US Open cette saison. Il est bel et bien à nouveau au sommet de son art.

Après une fin d'année 2017 passée à soigner une blessure à un coude, une tentative de retour début 2018 avortée puis une opération en février, "Nole" n'imaginait certainement pas être en lice pour occuper pour la 5e fois de sa carrière le trône de fin de saison. Cette performance fantastique a été atteinte cinq fois par Jimmy Connors et Roger Federer, et dont Pete Sampras est le recordman avec six années terminées en haut du classement.

En pleine confiance

A Shanghai, où il a gagné pour la 4e fois, "Djoko" est resté sur sa lancée de New York. Au-dessus du lot physiquement, en pleine confiance sur cette surface dure qu'il affectionne, il n'a pas perdu le moindre set, ni le moindre jeu de service.

"J'ai toujours très bien joué en Chine, j'y ai gagné mon premier Masters de fin d'année (à Shanghai en 2008, ndlr), cela a aidé à faire de moi le joueur que je suis aujourd'hui", a-t-il savouré après la rencontre.

Contre l'accrocheur Coric (21 ans, 19e mondial), en pleine forme à quelques semaines de défier la France en finale de Coupe Davis (23-25 novembre) malgré un bandage à la cuisse droite et plusieurs appels au soigneur, l'autorité dont le Serbe a fait preuve a encore été époustouflante.

Objectif ultime

"L'objectif ultime, c'est d'atteindre la place de no 1 d'ici la fin de l'année", avait confié Djokovic avant sa finale. Avec ce 4e titre cette saison, la question est plutôt de savoir quand le Serbe retrouvera le sommet du tennis mondial.

Cela dépendra du programme encore très flou de Rafael Nadal, qui a les points d'un quart de finale de Masters 1000 à défendre (à Paris-Bercy). Djokovic n'a lui aucun point à défendre d'ici la fin de saison, et il n'a pas exclu de s'aligner dans une semaine à Bâle ou à Vienne.

Il y sera quoi qu'il arrive l'immense favori. Et si jamais il échouait en Autriche ou en Suisse, aucun doute qu'il tentera sa chance ensuite à Paris-Bercy, puis au Masters de Londres.

