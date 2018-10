Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 octobre 2018 22:38 12. octobre 2018 - 22:38

L'Angleterre n'a pas pu se venger de la demi-finale de la Coupe du Monde. Les Three Lions n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 en Croatie en Ligue des Nations.

Trois mois après le match de Moscou, que les Croates avaient gagné 2-1 grâce à un but de Mandzukic en prolongation, l'ambiance a été bien différente vendredi à Rijeka. Dans une partie jouée à huis-clos, en raison d'une suspension infligée par l'UEFA à la Croatie, l'Angleterre a dû se contenter d'un score vierge.

Alignée avec une défense à 4 (et non à 3 comme lors du dernier Mondial), l'équipe de Gareth Southgate a certes montré une certaine maîtrise, mais a manqué de tranchant. Bien sûr, Eric Dier a touché le poteau, Harry Kane la barre et Marcus Rashford a manqué deux énormes occasions, seul face à Livakovic.

Mais il aurait fallu plus de réalisme et de justesse dans le dernier geste pour prendre les trois points. Car ceux-ci étaient à leur portée. En effet, pour la Croatie, la finale de la Coupe du Monde semble extrêmement lointaine. Déjà battus 6-0 en septembre par l'Espagne, les coéquipiers de Ivan Rakitic n'ont eu que peu d'inspirations intéressantes.

