Ce contenu a été publié le 18 mars 2014 21:18 18. mars 2014 - 21:18

Genève - L'équipe de Suisse dames n'est plus invaincue dans le championnat du monde de St-John. Vainqueurs de leurs cinq premiers matches, les Suisssesses ont subi la loi de la Corée du Sud mardi.

La skip Binia Feltscher et ses équipières du CC Flims ont été écrasées 9-2 par la formation de la skip Kim Ji-Sun dans l'après-midi. Elles ont donc cédé la première place du classement provisoire à la Suède, qui affichait un bilan de six succès pour une défaite à l'issue des dix premiers tours.

Menées 1-0 après trois ends, les Sud-Coréennes forçaient la décision dans les trois manches suivantes. Elles réussissaient tout d'abord un coup de deux, avant de voler un point puis de porter le score à 4-1. Les Suissesses revenaient certes à 4-2, mais abandonnaient après avoir concédé 5 points dans le huitième end.

Binia Feltscher et ses partenaires n'ont donc pas battu record de la meilleure entame d'une équipe de Suisse dans un championnat du monde, établi par le Lausanne Olympique de la skip Janet Hürlimann lors des joutes de Garmisch (All) en 1992. Elles l'ont "simplement" égalé en remportant leurs cinq premières rencontres dans ce Round Robin.

Le quatuor composé de Christine Urech, Fränzi Kaufmann, Irene Schori et Binia Feltscher n'avait pas tremblé pour fêter leur cinquième victoire face aux Danoises lundi soir (7-3), comme auparavant contre l'Allemagne (10-4), la Chine (6-3), le Canada (8-2) et la Lettonie (8-2). Après un début de rencontre équilibré, il a forcé la décision dans la seconde partie du match, volant trois pierres à ses adversaires et s'envolant vers la victoire.

