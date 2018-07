Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juillet 2018 23:05 03. juillet 2018 - 23:05

Le sort est rompu. Après avoir été poussée en prolongation à la 93e par une Colombie qu'elle avait en son pouvoir, l'Angleterre a enfin remporté une séance de tirs au but en phase finale (4-3 1-1 ap).

Les Three Lions se dresseront samedi à Samara sur la route de l'irréductible Suède en quart de finale de la Coupe du monde.

La transversale sur l'envoi d'Uribe, la main ferme de Jordan Pickford sur celui de Bacca et la délivrance, enfin, sur l'essai d'Eric Dier. L'Angleterre, sortie six fois aux tirs au but dans les grands tournois depuis 1990, peut croire que sa bonne étoile - la deuxième ? - est revenue.

Toute l'Albion commence de croire très fort à une rédemption. Commence De voir prendre forme ce retour au premier plan d'une nation répétant avoir inventé le football mais n'ayant jamais vraiment su quoi en faire depuis son titre mondial à domicile en 1966. Les Anglais, joueurs, techniques et organisés, ont confirmé tout le bien que l'on pense d'eux depuis le début du tournoi mais ont failli tout gâcher.

Car, qualifiés à 99,99%, les Three Lions se sont fait traîner en prolongations à la 93e, sur une tête de l'immense Jerry Mina - quel match ! - à la réception du premier corner de la rencontre en faveur des Cafeteros.

La sélection de Gareth Southgate avait eu le mérite de garder la tête froide jusqu'à la 75e, tandis que bouillaient celles des Colombiens, qui se sont sortis eux-mêmes de la rencontre en perdant toute mesure. Entre invectives collectives autour de l'arbitre, fautes à répétition et, même, geste plus que limite - léger coup de tête de Barrios sur le menton de Henderson, avec un jaune très foncé en guise de punition (41e) -, los Cafeteros en ont longtemps complètement oublié de faire ce qu'ils savent le mieux: jouer au ballon.

L'indiscipline de cette trop nerveuse Colombie a été sanctionnée par un penalty pour une faute de Carlos Sanchez sur Harry Kane. Le meilleur buteur de ce Mondial n'a pas laissé passer l'occasion de porter son total à six réussites (dont trois depuis les onze mètres), permettant ainsi à l'Angleterre de matérialiser enfin son outrageante domination (57e).

Voici donc en quart de finale une Angleterre qui, pour une fois, avait débarqué au Mondial presque sans espoir aucun de bien y figurer. Or, comme le bas du tableau est dépourvu de favori - la Suède en quart avant une éventuelle demi-finale contre la Croatie ou la Russie -, les sujets de Sa Majesté ne vont pas tarder à fantasmer. Si ce n'est pas déjà le cas.

