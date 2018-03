Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 mars 2018 17:22 04. mars 2018 - 17:22

Selina Büchel n'a pas réussi un nouvel exploit aux Mondiaux en salle de Birmingham. Elle a pris la 6e place du 800 m, à bonne distance de la Burundaise Francine Niyonsaba (1'58''31).

Büchel a tenté de s'accrocher au trio de tête quand Niyonsaba a accéléré, après la mi-course. Mais alors que la très puissante Burundaise, tenant du titre, parvenait à courir en "negative split" (deuxième partie de course plus rapide que la première), l'Alémanique craquait sur la fin pour finir en 2'03''01, assez loin de ses standards habituels.

L'accès à la finale était déjà une belle performance pour elle. Il était permis cependant d'espérer plus. A titre de comparaison, le bronze est revenu à la Britannique Shelayna Oskan-Clarke (1'59''81), une athlète que Büchel avait battue, à la photo-finish, l'an dernier lors de son deuxième titre européen à Belgrade. L'argent est revenu à l'Américaine Ajee Wilson (1'58''99).

Cet hiver, Selina Büchel ne semble plus tout à fait avoir l'énergie et la fraîcheur qui l'animaient précédemment à pareille époque. Le bilan helvétique à ces Championnats n'en reste pas moins plus que satisfaisant, grâce essentiellement à la médaille de bronze remportée vendredi sur 60 m par Mujinga Kambundji, le premier podium en sprint de l'histoire des Mondiaux indoor pour l'athlétisme helvétique, alors que toute l'élite était présente, à l'exception de l'Américaine Tori Bowie.

