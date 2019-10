Le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov est décédé vendredi à 85 ans. Il avait été le premier homme à effectuer une sortie dans l'espace en 1965 et avait commandé dix ans plus tard la première mission spatiale conjointe de l'URSS et des Etats-Unis.

Le 19 mars 1965, Alexeï Leonov a effectué, depuis son vaisseau Voskhod-2, le première sortie d'un homme dans l'espace ouvert, lui valant le surnom de premier "piéton de l'espace". Il s'était alors éloigné prudemment de deux à trois mètres du vaisseau, trouvant l'opération très pénible.

Aveuglé par le Soleil, malgré sa visière dorée, il était retenu solidement par un câble au sas de son vaisseau. "Voilà, j'essaie", a-t-il déclaré, en sortant. L'opération dura au total vingt minutes, dont douze minutes entièrement en dehors du Voskhod.

Le cosmonaute était également le commandant côté soviétique de la mission Apollo-Soyouz en 1975, la première conjointe entre les deux rivaux de la Guerre froide et de la course à l'espace. Cette mission a marqué le début d'une coopération technologique qui se poursuit encore de nos jours.

Le cosmonaute fut aussi un ami proche de son compatriote Youri Gagarine, le premier homme dans l'espace. Lors de la mort de ce dernier dans un crash d'avion le 27 mars 1968 près de Moscou, il fut l'un des premiers sur place.

Alexeï Leonov est mort "des suites d'une longue maladie", a indiqué à l'AFP sa collaboratrice Natalia Filimonova. Ses funérailles sont prévues mardi à Moscou, a annoncé le Centre de préparation des cosmonautes.

Neuer Inhalt Horizontal Line