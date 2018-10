Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 octobre 2018 06:30 24. octobre 2018 - 06:30

La belle série de Nashville a pris fin mardi en NHL. Les Predators, qui restaient sur cinq victoires, ont concédé leur deuxième défaite de la saison face à San Jose (5-4) dans le Tennessee.

La soirée fut particulièrement belle pour Timo Meier, même si l'Appenzellois affiche un bilan de -2 à l'issue de cette partie. L'attaquant des Sharks a en effet réussi un but et un assist, et en est ainsi à huit points en neuf matches joués depuis le début de la saison. Il s'est également fait l'auteur de trois charges dans ce match, le troisième gagné consécutivement par les Sharks.

Aligné durant 18'13'', Timo Meier a signé sa 5e réussite de la saison pour ouvrir la marque après 6'58'', en supériorité numérique. Les Predators de Roman Josi (26'56'' de jeu, bilan neutre), Kevin Fiala (13'31'', -2) et Yannick Weber (10'35'', différentiel équilibré) ont parfaitement redressé la barre, et menaient même 4-2 à 11'41'' de la fin. Mais ils ont craqué dans le "money time", Brent Burns inscrivant le but de la victoire à 2'52'' du terme, en "power play".

Denis Malgin a vécu une soirée difficile avec Florida, qui ont subi leur sixième défaite en sept sorties sur la glace des New York Rangers (5-2). L'attaquant soleurois a griffé la glace du Madison Square Garden pendant 10'50''. Dean Kukan n'a pas connu plus de bonheur sous le maillot de Columbus, battu 4-1 à domicile par les Arizona Coyotes.

Neuer Inhalt Horizontal Line