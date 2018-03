Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 mai 2012 09:39 06. mai 2012 - 09:39

Basketball - Les Dallas Mavericks ont été éliminés au 1er tour des play-off de NBA par le Thunder d'Oklahoma City.

Thabo Sefolosha et ses coéquipiers ont humilié les tenants du titre en remportant la série 4-0, grâce à un ultime succès 103-97 au Texas.

Le dernier champion en titre à mordre la poussière dès le 1er tour en quatre matches est Miami, en 2007. "C'est une belle et jeune équipe, a concédé l'entraîneur de Dallas Rick Carlisle. Ils ont ce regard dans les yeux qui indique que c'est peut-être leur heure. Ils nous ont étranglé dans le dernier quart, on ne pouvait pas les arrêter", a-t-il reconnu à propos du Thunder.

C'est James Harden qui a enterré les derniers espoirs des Mavericks. Le sixième homme du Thunder a inscrit 15 de ses 29 points dans le dernier quart-temps pour permettre à Oklahoma de remonter un handicap de 13 points.

Le Thunder a également pu compter sur ses vedettes habituelles Kevin Durant (24 points et 11 rebonds) et Russell Westbrook (12 points et 6 assists). Quant à Sefolosha, il a une nouvelle fois brillé en défense. En 17 minutes, le Vaudois a marqué 5 points et capté 2 rebonds.

Première équipe à se qualifier pour les demi-finales de Conférence, le Thunder rencontrera le vainqueur de la série entre les Los Angeles Lakers et les Denver Nuggets. Les Californiens mènent 3-1 et une demi-finale explosive se profile entre le Thunder et les Lakers de Kobe Bryant.

NBA. Play-off. Quarts de finale de Conférence. Samedi. Conférence Est. Orlando Magic - Indiana Pacers 99-101 ap; série 1-3. Conférence Ouest. Utah Jazz - San Antonio Spurs 90-102; série 0-3. Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha/5 points) 97-103; série, résultat final 0-4. Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 87-86; série 2-1.

