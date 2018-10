Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

16 octobre 2018

Un homme ayant pris une balle dans le pied lundi a mis fin au premier week-end sans fusillade à New York depuis 1993 (archives).

New York a connu son premier week-end sans fusillade ni homicide depuis 25 ans, a indiqué lundi la police new-yorkaise (NYPD). La dernière fin de semaine sans aucune fusillade remontait à 1993, selon la police de cette ville de 8,5 millions d'habitants.

Cette parenthèse, dont s'est félicité le maire démocrate Bill de Blasio, a commencé jeudi à la mi-journée, après qu'un homme au volant d'une Nissan noire en a blessé un autre par balle vers 11h37 locales à Brooklyn, avant de prendre la fuite, a précisé un responsable policier au quotidien The Daily News. Elle s'est terminée lundi à 13h15, lorsqu'un homme de 27 ans a pris une balle dans le pied dans le Bronx.

Le nombre de fusillades est en baisse dans la capitale financière américaine. Au 7 octobre, quelque 600 personnes avaient été prises dans une fusillade depuis le début de l'année, soit une baisse de 1,1% par rapport à la même période de 2017.

Mais cette légère diminution n'empêche pas des pics: le week-end des 6 et 7 octobre avait été "terrible", avec plusieurs fusillades à Brooklyn et dans le Bronx, a ajouté le resonsable, sans donner de chiffres précis.

Et le nombre de meurtres, après avoir connu un plus bas en 2017 avec un total de 292, un record à la baisse depuis les années 1950, est à nouveau à la hausse cette année. Sur la première moitié de 2018, la ville a enregistré 147 meurtres, soit une hausse de 8% par rapport à la même période de 2017, pour la plupart concentrés dans quelques quartiers de Brooklyn et du Bronx.

