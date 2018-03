Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 juillet 2012 10:15 24. juillet 2012 - 10:15

Après plusieurs demandes de transfert, Rick Nash (28 ans) a enfin convaincu les Columbus Blue Jackets de le laisser partir. L'attaquant canadien, champion de Suisse 2005 avec Davos durant le lock-out (35 buts/22 assists) jouera désormais sous les couleurs des New York Rangers, tout comme son coéquipier Steven Delisle.

Nash, qui avait demandé son transfert déjà au mois de février, avait toutefois dû terminer la saison à Columbus, avant de devenir l'un des joueurs les plus convoités lors du mercato. Le médaillé d'or aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 passe donc d'un club aux ambitions plutôt modestes à une société qui vise clairement le titre. La saison dernière, les Rangers ont terminé la saison régulière en tête de la Conférence Est avant de s'incliner aux play-off, en finale de Conférence contre les New Jersey Devils.

En échange du transfert de leur ancien capitaine, les Blue Jackets obtiendront les services des attaquants Brandon Dubinsky, Artem Anisimov et du défenseur Tim Erixon. Nash en est à la troisième année de son contrat de huit saisons signé en 2010, qui lui rapporte en moyenne annuellement 7,8 millions de dollars. Les salaires de Dubinsky, Anisimov et Erixon mis ensemble correspondent pratiquement à celui de la nouvelle recrue des Rangers.

