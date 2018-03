Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 mars 2018 20:56 02. mars 2018 - 20:56

Après cinq matches sans victoire, Nice a retrouvé le chemin du succès en Ligue 1. La formation de Lucien Favre s'est imposée 2-1 à domicile devant Lille pour se replacer dans la course à l'Europe.

Dans un match très vivant, les Niçois ont ouvert le score à la 5e minute sur une tête de Mario Balotelli, auteur de son 14e but de la saison et du 3000e de l'OGC Nice en Ligue 1. Lille pouvait revenir au score par Luiz Araujo à la 52e avant que les Niçois ne scelle l'issue de cette rencontre de la plus belle des manières à la 80e: un centre parfait d'Arnaud Souquet pour une volée magistrale de Wylan Cyprien au second poteau.

