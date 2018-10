Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20. octobre 2018 - 19:15

Fribourg Olympic s'est très vite relevé de sa défaite de la semaine dernière. Le champion de Suisse a battu 86-70 le leader Lugano.

Défaits de manière inattendue à Saint-Léonard par Massagno (74-77) dimanche dernier, les hommes de Petar Aleksic ont mis les choses au clair samedi contre Lugano. Tout juste auréolés de leur première victoire en Ligue de Champions mercredi contre Opava, les Fribourgeois ont conservé la même euphorie.

Face aux Tigers, leaders invaincus du championnat jusque-là, Olympic n'a pas traîné et a toujours mené. Avec déjà sept points d'avance après le premier quart, il a fait la différence dans le second, remporté 29-14. Nolan Berry étant moins en feu que lors de la dernière journée (il avait inscrit 30 points et 18 rebonds contre Pully-Lausanne), Lugano ne pouvait pas rivaliser, malgré les 21 points et 12 rebonds de l'Américain.

Côté Fribourgeois, l'homogénéité d'un effectif bien garni a parlé. Entre Dusan Mladjan (17 points, 2 assists), Andre Williamson (15 points, 4 rebonds) Babacar Touré (12 points, 6 rebonds) ou Justin Roberson (11 points, 7 rebonds, 5 assists), il y a de quoi faire. Et être serein avant le déplacement de mardi à Tenerife.

De son côté, le Monthey de Manu Schmitt est allé s'imposer 75-68 à Pully-Lausanne. Le duo composé de Joel Wright (25 points) et Karl Cochran a fait la différence (19 points).

