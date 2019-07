Le Paléo Festival est dans les starting-blocks. La 44e édition va débuter mardi sous la chaleur avec Twenty Øne Piløts. Jusqu'à dimanche, près de 230'000 personnes sont attendues à Nyon, même si tous les billets n'ont pas trouvé preneur, une première depuis 20 ans.

"On va ouvrir sans être complet. C'est un peu spécial, mais rien de dramatique. Il reste 2200 billets à vendre pour samedi, et 3000 pour dimanche", a annoncé lundi Daniel Rossellat, patron du festival.

Pas de désamour

Le festival ne craint pas un désamour du public. Il aurait pu vendre davantage de billets les jours où c'est plein, tout particulièrement le vendredi avec Angèle, Damso et Soprano. Les deux derniers soirs visaient un public "un peu moins jeune, plus en concurrence cette année avec la Fête des vignerons", avance M. Rossellat.

L'offre en spectacles est de plus en plus abondante, alors que "les gens n'ont pas plus de budget en temps, ni en argent", note-t-il. D'une manière générale, depuis deux ans, la tendance est à une légère baisse - moins 5 à 10% - de la fréquentation des festivals, avec des exceptions. "Mais il est prématuré de tirer des conclusions. On reste sereins", a ajouté le patron du festival.

Affiche

Le festival propose des têtes d'affiche internationales mais il fait aussi la part belle aux artistes francophones. Il s'ouvre mardi avec Twenty Øne Piløts, Christine and The Queens et Charlotte Gainsbourg. Il propose M et Lana del Rey mercredi, Lomepal et The Cure jeudi, Angèle vendredi, Stéphan Eicher et Robert Charlebois samedi puis Jane Birkin, Lou Doillon et Patrick Bruel dimanche.

Le Village du monde est placé sous le signe du Québec, une "belle province chère à mon coeur", relève Daniel Rossellat. Ce "festival dans le festival" évoque la forêt, les "espace de feu" entourés de totems qui rappellent les peuples indigènes. On pourra y consommer des boissons québécoises et déguster la "mythique" poutine, des queues de castor (beignets) ou de la tire d'érable (sucette).

