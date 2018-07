Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juillet 2018 14:11 03. juillet 2018 - 14:11

Stefanie Vögele (WTA 93) n'a pas signé d'exploit au 1er tour de Wimbledon. L'Argovienne s'est inclinée 7-5 6-3 devant l'Australienne Ashleigh Barty, tête de série no 17 du tableau.

Toujours en quête d'un premier succès sur le gazon de Church Road, Stefanie Vögele (28 ans) n'a pas à rougir d'une défaite concédée face à une joueuse qui a conquis le titre sur l'herbe de Nottingham il y a quelques semaines et qui fait désormais partie des vingt meilleures joueuses du monde. Ashleigh Barty avait d'ailleurs battu l'actuelle no 2 helvétique 6-3 6-3 au 1er tour dans la cité de l'Est des Midlands.

Stefanie Vögele, dont la dernière victoire dans un tableau final de Grand Chelem remonte à l'Open d'Australie 2017, a pourtant eu sa chance dans cette partie. Plus régulière à l'échange que son adversaire en début de rencontre, elle a en effet servi pour le gain du premier set à 5-4. Sans toutefois parvenir à porter l'estocade.

Ashleigh Barty (22 ans), qui avait mis le tennis entre parenthèses entre septembre 2014 et le printemps 2016 pour se consacrer au cricket, fut même menée 5-3. L'Australienne a cependant su élever son niveau de jeu lorsqu'elle s'est retrouvée dos au mur. Elle a empoché huit jeux consécutifs pour prendre le large (7-5 4-0) face à une Stefanie Vögele soudain impuissante. Elle a finalement mis 77' pour cueillir le premier succès de sa carrière à Wimbledon.

