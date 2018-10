Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 octobre 2018 18:35 06. octobre 2018 - 18:35

Le jackpot atteint plus de 10 millions pour le prochain titrage (photo d'illustration).

Aucun joueur n'a découvert les six bons numéros du Swiss Loto de samedi. Il fallait cocher le 11, 33, 34, 35, 39 et 41. Le numéro chance était le 1 et le rePLAY le 12. Le joker était le 750688.

Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 10,5 millions de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué.

