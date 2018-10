Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 octobre 2018 10:39 02. octobre 2018 - 10:39

Les couches actuellement commercialisées en Suisse sont conformes aux normes et resteront en rayons (archives).

Les langes des nourrissons en Suisse sont sans danger pour ceux-ci, selon les analyses de l'Office fédéral de la santé et des affaires vétérinaires (OSAV). Sur 114 substances chimiques recherchées, seules 4 ont pu être détectées.

Leur teneur est cependant faible et ne présente aucun danger pour les nourrissons. Plus de vingt échantillons de langes pour nourrissons et enfants en bas âge ont été analysés par l'OSAV, selon un communiqué diffusé mardi.

La composition des langes est complexe et contient des matériaux naturels et synthétiques, dont des plastiques. C'est pour cette raison que les analyses ont été effectuées, en collaboration avec la Fédération romande des consommateurs (FRC). Légalement, tout distributeur mettant sur le marché des langes doit s'assurer que le produit ne présente aucun risque pour la santé humaine.

Neuer Inhalt Horizontal Line