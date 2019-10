Le groupe propose des hébergements dans plus de 400 destinations, dont beaucoup à la montagne. En Suisse, il gère des appartements-hôtel à Bâle et à Genève (archives).

Le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre et Vacances-Center Parcs a vu progresser son chiffre d'affaires de 13,8% à 1,67 milliard d'euros (1,87 milliard de francs) pour l'exercice 2018/19 clos fin septembre, a indiqué mercredi la société.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe, qui possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs ou Adagio, a augmenté de 12,4% à 563,2 millions d'euros, par rapport à la même période de 2017/18 dont les comptes ont été retraités pour être comparables, précise un communiqué.

Car depuis octobre 2018, la comptabilité de l'entreprise intègre la norme comptable IFRS 15, ce qui se traduit par une diminution du chiffre d'affaires touristique et, a contrario, une forte croissance du chiffre d'affaires immobilier, qui inclut des cessions et des rénovations de Center Parcs, précise Pierre et Vacances.

Au dernier trimestre de l'exercice 2018/19, les activités touristiques ont augmenté de 9,2% sur un an, à 486,3 millions d'euros, grâce à une hausse de 8,6% du chiffre d'affaires de location, portée tant par le prix moyen de vente net en hausse de 5,9% que par le nombre de nuitées vendues (+2,5%).

De son côté le chiffre d'affaires trimestriel du développement immobilier s'élève à 76,9 millions d'euros, soit une hausse de 37,4% sur un an.

Ce bond "résulte principalement de la contribution des opérations de rénovation de Domaines Center Parcs" et de "la contribution des Senioriales", précise le groupe.

Pour l'exercice achevé à fin septembre, Pierre et Vacances table sur un résultat opérationnel courant "en hausse" par rapport à celui de l'exercice précédent.

Et au premier trimestre de l'exercice 2019/20, les activités touristiques devraient afficher une croissance, "à la fois sur le pôle Pierre et Vacances Tourisme Europe et sur le pôle Center Parcs Europe", affirme le groupe.

