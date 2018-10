Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

7 octobre 2018 20:26

Haris Seferovic a peut-être bien conquis le coeur des fans de Benfica.

L'attaquant de l'équipe de Suisse a porté le SLB à ce qui sera sans doute une des plus belles victoires de la saison, celle contre le FC Porto (1-0), dimanche pour le compte de la 7e journée du championnat du Portugal.

Dans ce Stade de la Luz qui avait vu la Suisse et Seferovic perdre le match au sommet contre le Portugal des éliminatoires du Mondial en octobre 2017, le Lucernois a conclu avec sang-froid une action de rupture rondement menée à la 62e. Il avait déjà frappé cinq jours plus tôt en Ligue des champions, lors de la victoire obtenue chez l'AEK Athènes. Il s'agit au total du troisième but de l'avant-centre cette saison en club.

Ce succès permet à Benfica de revenir à égalité avec Braga en tête du classement, avec deux points d'avance sur Porto.

