Selon un sondage mené en ligne par Tamedia, les partisans du PS et des Verts sont ceux qui soutiennent le plus la grève des femmes du 14 juin qui réclame l'égalité des droits, des chances et des salaires.

Près de deux tiers de la population suisse, soit 63,5%, soutiennent la grève des femmes du 14 juin, contre 34,5%, conclut un sondage Tamedia réalisé en ligne. Les femmes sont 70% à soutenir la mobilisation; les hommes, eux, se disent à 57% "pour" ou "plutôt pour".

Les partisans des Verts (92%) et des socialistes (90%) sont les plus convaincus, peut-on lire dans les éditions de mardi de 24Heures et de la Tribune de Genève. Ils sont suivis par les Vert'libéraux, 80% de sondés s'identifiant au parti en faveur de la grève des femmes qui réclame l'égalité des droits, des chances et des salaires.

Viennent ensuite les démocrates-chrétiens qui soutiennent la mobilisation à hauteur de 65%. Les avis au sein du PLR sont plus mitigés (56% d'avis favorables à la grève). Seuls les partisans de l'UDC sont plus nombreux (56%) à répondre "non" ou "plutôt non" à la question "Soutenez-vous la mobilisation du 14 juin?"

Le sondage a été réalisé en ligne du 22 au 23 mai auprès de 19'018 personnes de toute la Suisse. La marge d'erreur est de +/- 1,4%.

Neuer Inhalt Horizontal Line