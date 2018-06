Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 juin 2018 01:07 07. juin 2018 - 01:07

La première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a effectué mercredi sa première apparition publique devant les caméras de télévision depuis le 10 mai. Elle a accompagné son président de mari à une réunion de l'Agence fédérale des situations d'urgence à Washington.

"Elle a traversé une période difficile, mais elle va très bien", a déclaré mercredi Donald Trump au début de la réunion. Melania Trump avait subi le 14 mai une intervention chirurgicale pour traiter une maladie rénale bénigne. Cette opération s'est parfaitement déroulée, avait annoncé la Maison Blanche. La Première dame est sortie de l'hôpital le 19 mai.

La famille Trump s'est plainte sur Twitter de ce qu'elle considère comme des rumeurs infondées à propos de la longue absence publique de la première dame. Rumeurs que Donald Trump a lui-même relayées une par une tout en les dénonçant.

"Les médias Fake News ont été si injustes et cruels envers ma femme et notre merveilleuse Première dame, Melania", a tweeté le président américain Donald Trump, quelques heures plus tôt, s'en prenant une nouvelle fois aux médias.

Tweets accusateurs

"Lors de sa convalescence après une opération, ils ont tout évoqué: un quasi-décès, la chirurgie esthétique, le fait qu'elle ait quitté la Maison Blanche (et moi-même) pour New York ou la Virginie, ou le fait qu'elle aurait été victime de mauvais traitements. Tout faux, elle va très bien!".

"Quatre journalistes ont vu Melania à la Maison Blanche la semaine dernière marchant joyeusement pour se rendre à une réunion", a-t-il poursuivi dans un autre tweet. "Ils ne l'ont jamais mentionné car cela n'aurait pas cadré avec le récit selon lequel elle vivait dans une autre partie du monde, était gravement malade ou je ne sais quoi d'autre", a-t-il ajouté.

Deux journalistes ont aperçu la Première dame le 30 mai et l'ont rapporté, indiquant qu'elle avait l'air de bien se porter.

Voyage en solo

Troisième femme de Donald Trump, l'ancienne mannequin de 48 ans n'a pas prévu d'accompagner son mari ni au G7, en fin de semaine au Canada, ni au sommet historique de Singapour avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, le 12 juin.

Neuer Inhalt Horizontal Line