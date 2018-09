Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 septembre 2018 15:25 15. septembre 2018 - 15:25

Liverpool a signé un cinquième succès consécutif en Premier League en battant Tottenham 2-1 à Wembley dans le choc de la 5e journée. Xherdan Shaqiri n'a pas quitté le banc des remplaçants.

Les Reds ont bien maîtrisé leur sujet. Ils ont marqué par Wijnaldum (39e) et Firmino (54e). Leur succès aurait même dû être plus large, car ils ont raté plusieurs occasions nettes par Salah, Mané et Keita. Le gardien Vorm, qui remplaçait Lloris blessé, a aussi réalisé quelques arrêts décisifs.

Du côté des Spurs, seul Lucas Moura s'est montré dangereux. Le Brésilien a tiré sur le poteau à la 50e. Mais cela fut la seule véritable occasion pour Tottenham jusqu'au but de Lamela à la 93e.

