Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 février 2018 17:51 24. février 2018 - 17:51

Liverpool a nettement battu West Ham 4-1 lors de la 28e journée de Premier League. Les Reds ont provisoirement pris la 2e place du classement derrière l'inaccessible Manchester City.

Can (29e), Salah (51e), Firmino (57e) et Mané (77e) ont marqué pour l'équipe de Jürgen Klopp, qui a aussi tiré deux fois sur le poteau du but londonien. Toutes compétitions confondues, Liverpool a déjà inscrit 103 buts cette saison.

David Moyes, le manager de West Ham, a ainsi une fois encore échoué à gagner un match à Anfield Road, pour sa 15e tentative (8 défaites, 7 nuls). Liverpool compte un point d'avance sur Manchester United, qui recevra Chelsea (4e) dans le choc dominical.

Neuer Inhalt Horizontal Line