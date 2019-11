Liverpool prend le large en Premier League. Les Reds ont battu Manchester City 3-1 à Anfield Road dans l'énorme choc de la 12e journée.

Les Reds ont réussi le k.-o. face aux tenants du titre dès le premier quart d'heure. Ils ont ouvert le score sur un terrible missile de Fabinho (6e), avant de doubler leur avantage sur une tête de Salah, bien servi par Robertson (13e).

Manchester City s'est quand même montré souvent dangereux, mais Alisson a constitué un rempart solide. Agüero et Sterling ont par ailleurs fait preuve de maladresse à la conclusion en plusieurs circonstances.

Liverpool a enfoncé le clou dès la reprise. Un débordement suivi d'un centre d'Henderson permettait à Mané de signer le 3-0 de la tête à la 51e. Les Citizens ont un peu repris espoir à la 78e avec la réussite de Bernardo Silva, mais les protégés de Jürgen Klopp tenaient leur os.

Même si la saison est encore bien longue, puisque 26 matches restent à jouer, Liverpool a envoyé un signal fort avec ce succès net face à son rival. Les Reds, qui n'ont lâché que deux points depuis le début de la saison, comptent huit longueurs d'avance sur un duo composé de Leicester et Chelsea. Manchester City recule au 4e rang, à neuf points du leader. Pep Guardiola et ses hommes n'ont plus beaucoup de jokers à jouer.

