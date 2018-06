Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

14 juin 2018 - 10:40

Granit Xhaka et Stephan Lichtsteiner seront tout de suite dans le vif du sujet lors de la prochaine saison de Premier League. Arsenal commencera avec la réception du champion, Manchester City.

Ce choc constituera la principale affiche de la 1re journée, les 11 et 12 août. Les autres cadors auront une entame moins coriace: Manchester United accueillera Leicester et Liverpool recevra West Ham. Tottenham se déplacera à Newcastle et Chelsea ira à Huddersfield.

Deux des promus joueront à domicile: Fulham recevra le Crystal Palace de son ancien manager Roy Hodgson, alors que Wolverhampton affrontera Everton. Cardiff devra lui se déplacer à Bournemouth.

