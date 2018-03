Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 février 2018 11:04 13. février 2018 - 11:04

Jovian Hediger s'est qualifié pour les quarts de finale du sprint en style classique des JO de Pyeongchang.

Sorti dès le prologue aux JO de Sotchi où il avait perdu trop d'influx dans une sélection interne, Hediger a réussi le 17e temps. Le Vaudois, qui préfère le skating mais rêve d'un top 8 en Corée du Sud, a concédé 7''32 au Finlandais Ristomatti Hakola (1er). Il a choisi de s'aligner dans le troisième quart de finale, où il se frottera notamment à Hakola et à Alexander Bolshunov (3e des qualifications).

Son cousin Erwan Käser (51e) et le Lucernois Ueli Schnider (40e) ont en revanche échoué dans les qualifications. Käser a perdu 13''94 sur Hakola. "C'était vraiment dur à skier, il y avait peu de neige dans la trace. Dès la première montée je ne suis pas parvenu à prendre la trace. Ca fait c....", a pesté au micro de la RTS le Vaudois de 25 ans, qui se réjouit d'ores et déjà que le sprint des JO 2022 soit prévu en skating. Schnider a quant à lui terminé à 10''93 de Hakola, manquant pour près de 2'' une place dans le top 30.

Grand favori pour le titre, le Norvégien Johannes Klaebo a signé le 2e chrono de ces qualifications à 19 centièmes de Hakola. Les quarts de finale débuteront à 12h25, et les deux premiers de chaque série ainsi que les deux meilleurs temps parmi les viennent-ensuite se hisseront en demi-finales.

Neuer Inhalt Horizontal Line