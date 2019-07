Les fifres et tambours de Bâle étaient en tête du cortège de la Fête des vignerons jeudi à Vevey (VD):

Environ 40'000 personnes ont assisté jeudi au cortège de la Fête des vignerons à Vevey (VD) sous un soleil radieux. Fanfares, figurants, membres de la Confrérie, équipe artistique, vignerons, armaillis, vaches et chèvres ont composé un défilé très coloré et joyeux .

Alors que le public s'amassait sur le parcours du défilé en recherchant les coins d'ombre, les fifres et tambours ont de Bâle ont emmené le cortège de quelque 6000 participants, suivi des Cent Suisses avec leurs hallebardes.

Les bannerets portant les drapeaux de tous les cantons suisses ont précédé les membres de la Confrérie coiffés de leurs chapeaux de paille haut de forme dessinés par la costumière Giovanna Buzzi. Plus de 70 vignerons ont défilé de concert, avant que les meilleurs d'entre eux ne soient couronnés en soirée.

Virevoltes et froufous

Durant ce défilé, qui a duré un peu plus d'une heure et demi, Daniele Finzi Pasca et l'équipe artistique ont été acclamés tout comme les 5500 figurants-acteurs. Leurs splendides costumes aux couleurs vives ont été admirés."Maman, pourquoi, tu n'as pas une robe comme ça?", demandait un petit garçon à sa mère" au passage des bourgeons faisant virevolter leurs jupes.

Les fourmis choristes-percussionnistes, les étourneaux agitant leurs ailes ont été largement plébiscités, tout comme les effeuilleuses froufroutantes. Dégoulinant sous leurs masques de renard, lapins ou hérissons, les hommes du premier printemps suent. "Merci d'être là" crie un figurant au public. Quelques godets circulent au milieu des bouteilles d'eau.

Tracassets klaxonnant

Enfants papillons et coccinelles ont rougi, intimidés par une caméra les serrant d'un peu près. Matelots, noce et fanfares ont précédé le passage de tracassets pétaradant et klaxonnant.

Les cors des alpes, solistes des ranz des vaches, puis les armaillis ont clos le défilé avec des chevrettes et quatre chars tirés par des vaches, dont les cadeaux sur l'asphalte étaient promptement éliminés par des ramasse-crottes.

Le cortège a été suivi d'un banquet "frugal" offert à tous les figurants-acteurs et aux invités, avant le début du spectacle à 19h00.

Neuer Inhalt Horizontal Line