7 mars 2018 06:56

Nashville a décroché mardi son neuvième succès consécutif en NHL, un record pour la franchise du Tennessee. Les Predators se sont imposés 2-0 face à Dallas.

L'absence du capitaine Roman Josi (blessé au haut du corps) ne se fait donc même pas véritablement ressentir dans le camp de Nashville, qui affiche 95 points à son compteur et a d'ores et déjà battu son total de points de la précédente saison régulière (94) avec encore 16 matches à son programme! Finalistes malheureux de la Coupe Stanley l'an dernier, les Preds sont solidement installés en tête de la Conférence ouest.

Pekka Rinne fut le grand homme du match. Le portier finlandais a signé 26 arrêts pour s'offrir son 7e blanchissage dans cet exercice 2017/2018, le 50e au total en saison régulière. Ryan Hartman a ouvert la marque à la 46e, Nick Bonino scellant le score dans la cage vide à 13''6 de la fin. Kevin Fiala et Yannick Weber étaient quant à eux bien présents dans l'alignement des Predators, mais ne se sont pas mis en évidence.

Nino Niederreiter s'est en revanche illustré, inscrivant son 16e but de la saison dans un match remporté 6-2 par Minnesota face à Carolina. Le Grison, qui n'avait pas trouvé le chemin des filets dans ses neuf précédentes sorties, a signé le 2-0 après 23'' de jeu dans le deuxième tiers. Le Wild, qui a d'ailleurs marqué quatre buts en 3'28'' à l'entame de cette deuxième période pour prendre le large (5-0), conforte ainsi sa 3e place dans une Division Centrale dominée par Nashville.

Nico Hischier et les Devils ont quant à eux mis fin à une série de trois défaites en battant Montréal 6-4. Le centre valaisan est resté "muet" dans cette rencontre, contrairement à Taylor Hall dont l'impressionnante série se poursuit: auteur de 2 assists, l'ailier canadien a inscrit au moins un point au cours de ses 26 précédentes apparitions! New Jersey, qui menait 6-1 à la 37e, s'accroche ainsi à la première "wild card" disponible pour les play-off à l'Est.

