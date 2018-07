Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 juillet 2018 07:09 08. juillet 2018 - 07:09

Deux scanners à bagages à main de la dernière génération ont été installés dimanche dernier à l’aéroport de Genève. Une première mondiale. Leur plus? Les passagers peuvent laisser ordinateurs et liquides dans leur valise avant de la déposer sur le tapis roulant, affirme Le Matin Dimanche (archives).

Une histoire d'espionnage, des statistiques sur la naturalisation ou encore deux super scanners à Genève sont quelques-uns des thèmes abordés dans la presse dominicale suisse. Voici les titres de ces informations non confirmées Keystone-ATS:

SonntagsBlick: Pendant des années, l'Allemagne a espionné plus d'une douzaine de sociétés suisses implantées en Autriche, selon des documents de surveillance confidentiels des services secrets allemands, dont le "SonntagsBlick" a obtenu une copie. Parmi les noms les plus connus, figurent le fabricant de génériques Sandoz, appartenant au groupe bâlois Novartis, le groupe logistique Panalpina, également bâlois, et le fabricant zougois de vis et boulons Bossard. La surveillance a débuté en 1999 et a au moins duré jusqu'en 2006. Une partie des données récoltées a été transmise aux services secrets américains. Au courant, le service de renseignements suisse explique avoir combattu cet espionnage avec "ses propres ressources". Au total, les renseignements allemands ont espionné un total d'environ 2000 cibles en Autriche, dont des mosquées, des ministères et des sociétés.

Le Matin Dimanche: Deux scanners à bagages à main de la dernière génération ont été installés dimanche dernier à l’aéroport de Genève. Une première mondiale. Leur plus? Les passagers peuvent laisser ordinateurs et liquides dans leur valise avant de la déposer sur le tapis roulant, rapporte Le Matin Dimanche. Le gain de temps est précieux: l'engin peut contrôler près du double de passagers (plus de 200 contre 120 au maximum aujourd’hui) à l'heure. Quant aux cinq opérateurs X-ray, ils ont désormais accès à des images en 3D. Cette nouveauté permet de retourner l’image de la valise dans tous les sens. L’opérateur peut même isoler un objet pour l’analyser plus en détail. Le logiciel colore les matériaux selon leur composition et fournit la taille et le poids de l’élément.

Le Matin Dimanche: Seuls 482 jeunes de troisième génération sont devenus Suisses depuis le changement de loi, le 15 février, leur permettant d'acquérir plus facilement le passeport à croix blanche, affirme Le Matin Dimanche. Or, selon le professeur de sociologie genevois Philippe Wanner, presque 25'000 enfants et jeunes entre 9 et 25 ans rempliraient les critères de cette naturalisation simplifiée. Entraves administratives, coûts de la démarche, motivation ou service militaire obligatoire sont quelque-unes des raisons qui expliquent ce phénomène. Selon lui, la moyenne s’établira à quelque 150 naturalisations facilitées par an. L'UDC demeure de son côté persuadé que des "nationalisations massives" menacent.

Sonntagszeitung: Sur les 1440 clubs de football que compte la Suisse, seuls 64 n'ont pas de membres issus de l'immigration, rapporte la "SonntagsZeitung" citant des extraits d'une nouvelle enquête menées auprès des clubs par l'Association suisse de football (ASF). Parmi les 283'000 membres actifs, près de la moitié ont des antécédents de migration. Selon l'enquête, beaucoup de petites associations ont une part de migrants de plus de 75%. Un club sur cinq souhaiterait obtenir plus de soutien de l'ASF en matière d'intégration.

SonntagsBlick: L'aide de la Suisse a été sollicitée en Thaïlande pour faciliter la communication entre les treize jeunes coincés dans une grotte inondée et les sauveteurs. Mais les appareils helvètes ont été écartés, rapporte le "SonntagsBlick" se basant sur des informations délivrées par l'Association européenne de sauvetage dans les grottes (ECRA) qui coordonne les demandes internationales d'aide aux sauveteurs européens. Le système suisse, Cave-Link-System, permet d'envoyer des messages courts à travers la roche. Selon la géologie, ceux-ci peuvent traverser jusqu'à 800 mètres de roche. Cela n'est toutefois pas suffisant dans le cas thaïlandais. L'opération de secours a commencé dimanche à 10h00 (heure locale).

Zentralschweiz am Sonntag/Ostschweiz am Sonntag: La nounou plutôt que la crèche: le recours à une nounou est en plein essor en Suisse aussi. Selon des estimations, jusqu'à dix mille familles ont embauché une nounou, rapportent les journaux alémaniques Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag. Selon Christoph Seitz du site internet Babysitting24.ch, la demande en nounous a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. La plupart des requêtes émanent des grandes villes du pays: Zurich, Genève, Bâle et Berne. La demande est particulièrement forte chez les expatriés. Pour une famille avec plusieurs enfants, les services d'une "Mary Poppins" ne sont pas plus chers que le placement en crèche pendant une semaine.

SonntagsZeitung: Le deuxième plus gros centre commercial de Suisse qui a ouvert en novembre pour 450 millions de francs serait en crise. Le Mall of Switzerland situé à Ebikon (LU) souffre d'objectifs de ventes ratés, rapporte la SonntagsZeitung. Les locataires des 65'000 mètres carrés du centre n'empocheraient qu'un quart du chiffre d'affaires annuel prévu, écrit le journal, citant une source bien informée. Poussé par ses investisseurs d'Abou Dhabi, le centre commercial prévoit donc de réaffecter les quelque 3000 mètres carrés d'espaces de vente vacants, histoire d'améliorer son attractivité. Des projets sont à l'étude.

Neuer Inhalt Horizontal Line