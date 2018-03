Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 mars 2018 13:27 02. mars 2018 - 13:27

L'Australien Richie Porte, qui souffre d'une infection respiratoire, a déclaré forfait pour Tirreno-Adriatico (7 au 13 mars), a annoncé son équipe BMC.

Porte (33 ans), le dernier vainqueur du Tour de Romandie, est tombé malade après le Tour d'Algarve (14 au 18 février), "ce qui l'a obligé à manquer une bonne partie d'une semaine d'entraînement", selon les explications de son directeur sportif Max Sciandri.

"Tirreno-Adriatico était l'un des objectifs de Richie, cela n'aurait pas de sens qu'il se présente dans une condition loin d'être idéale", a ajouté Sciandri.

Vainqueur à deux reprises de Paris-Nice (2013 et 2015), l'Australien avait opté cette année pour Tirreno-Adriatico. De retour à la compétition en janvier, après sa grave chute du Tour de France en juillet dernier, il a gagné une étape du Tour Down Under (2e du classement final) et participé dans l'anonymat au Tour d'Algrave à la mi-février (27e).

Dans la "course des deux mers", l'équipe américaine sera articulée autour du champion olympique, le Belge Greg Van Avermaet, du rouleur australien Rohan Dennis et, pour le classement général, de l'Italien Damiano Caruso. Les deux Suisses, Stefan Küng et Michael Schär seront là pour aider.

