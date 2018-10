Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 octobre 2018 20:29 28. octobre 2018 - 20:29

"Je suis l'homme le plus heureux au monde." La conquête de ce neuvième titre aux Swiss Indoors propulse Roger Federer au paradis.

"Avec l'âge, je savoure de plus en plus une telle victoire, dit-il. Il est vrai que je suis désormais bien plus proche de la fin de ma carrière que du début. Alors, j'apprécie vraiment d'avoir disputé samedi ma 200e demi-finale sur le Circuit avant de cueillir aujourd'hui mon 99e titre. 99 titres: c'est vraiment phénoménal."

Le Bâlois a tenu à rendre un hommage appuyé à "son" public. "Jouer devant lui me procure une force incroyable, avoue-t-il. C'est comme si j'avais 10 cm de plus... Encore une fois, ma série ici à Bâle de douze finales consécutives est quelque part irréelle. Surtout après avoir joué blessé en 2003 et avoir dû déclarer forfait en 2004 et en 2005."

Roger Federer a rappelé que sa famille avait désormais toute sa priorité. C'est pourquoi il n'entend pas regarder plus loin que les prochaines semaines, les prochains mois. "Je n'ai pas donné rendez-vous à l'année prochaine. Je ne sais pas où j'en serai dans 365 jours", lâche-t-il. Mais il n'en demeure pas moins que Roger Federer, dans un monde idéal, désire prolonger sa carrière jusqu'aux Jeux de Tokyo 2020 pour se donner une ultime chance d'enlever le seul grand titre qui manque à son palmarès: l'or olympique en simple.

Dans l'immédiat, Roger Federer se rendra mardi à Paris où il doit affronter mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Bercy le vainqueur de la rencontre entre Jo-Wilfried Tsonga et Milos Raonic. "L'idée est de jouer Bercy, affirme-t-il. Toutefois, je dois voir comment je me sens physiquement lundi matin au réveil. Mais je veux vraiment disputer ce tournoi." Qu'il n'a gagné qu'une seule fois, en 2011, et qu'il n'a plus disputé depuis 2015.

