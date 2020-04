Rohan Dennis a, comme Stefan Küng, obtenu une deuxième victoire dans "The Digital Swiss 5".

L'Australien d'Ineos s'est montré le plus rapide entre Camperio et Disentis/Sedrun, cinquième et ultime tronçon de ce Tour de Suisse virtuel.

Déjà impressionnant lors de la 1re étape, Rohan Dennis a écrasé la concurrence dimanche. Nettement en tête au sommet du col du Lukmanier, il a parfaitement résisté dans la descente puis dans la montée finale vers Disentis-Sedrun. Vainqueur vendredi au Nufenen, l'Irlandais Nicolas Roche a terminé 2e à un peu plus de 10''.

Mathias Frank, qui avait dû renoncer à la 1re étape en raison d'un problème de logiciel, s'est montré le meilleur des trois Suisses. Le Lucernois, 10e sur la ligne d'arrivée, a concédé 1'31'' à Dennis. Sébastien Reichenbach et Gino Mäder ont terminé plus loin.

