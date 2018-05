Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Très attendus, Roman Josi et Kevin Fiala sont arrivés dimanche matin à Copenhague.

Forcément fatigué par le voyage malgré un peu de repos mérité, le capitaine des Nashville Predators se réjouit de pouvoir aider l'équipe nationale. Interview.

-Roman Josi, comment allez-vous après ce voyage depuis les Etats-Unis?

Je vais bien, merci. J'ai pu dormir dans l'avion. Je me sens bien et parfaitement en forme.

-Une fois que Nashville était éliminé, vous avez tout de suite dit oui pour rejoindre la sélection?

C'était un thème dans l'air, mais je me concentrais évidemment à 100% sur les play-off en NHL. Quand la Suisse m'a contacté un jour après l'élimination, j'ai accepté tout de suite parce que c'est toujours un honneur de porter le maillot.

-Vous avez suivi le parcours de l'équipe?

Oui, j'ai regardé ce qui se passait au Danemark. Je suis content pour cette équipe jeune et je me réjouis de pouvoir l'intégrer. Je ne sais pas encore quel rôle Patrick Fischer va me donner et si je vais jouer contre la Suède, mais je suis prêt à faire ce qu'on me demande pour aider l'équipe.

