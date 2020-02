Le développeur de destinations de vacances Orascom Development Holding (ODH) a annoncé mardi que l'actuel président du conseil d'administration, Samih Sawiris, remplirait dès à présent les fonctions de directeur général pour une durée limitée.

La nouvelle fait suite au décès soudain de Khaled Bichara, qui dirigeait Orascom depuis début 2016.

M. Sawiris assurera la période de transition jusqu'à ce qu'un successeur à M. Bichara soit trouvé. Il sera soutenu dans sa tâche par les membres de la direction et du conseil d'administration.

Naguib Sawiris et Jürgen Fischer, tous deux administrateurs, ainsi que le directeur financier Ashraf Nessim et Abdelhamid Abouyoussef, membre de la direction, soutiendront Samih Sawiris dans sa tâche.

Khaled Bichara a été victime d'un "accident", a expliqué vendredi le groupe uranais sans plus de précision. Né en 1971 et de nationalité égyptienne, il avait pris la direction générale d'Orascom DH dans le cadre d'un contrat de conseil avec Accelero Capital, une société qu'il dirigeait et qu'il avait cofondée. L'accord visait alors à ramener la société sur la voie de la rentabilité.

ODH, contrôlé par le milliardaire égyptien Samih Sawiris et connu en Suisse pour son gigantesque complexe touristique à Andermatt, semblait en bonne voie au terme des neuf premiers mois de 2019 pour franchir à plus ou moins brève échéance l'équilibre financier. La perte nette avait été divisée par près de quatre en comparaison annuelle, à moins de 8 millions de francs.

Le groupe développe et exploite également des infrastructures touristiques en Egypte, aux Emirats arabes unis, à Oman, au Maroc, au Monténégro et en Grande-Bretagne.

Neuer Inhalt Horizontal Line