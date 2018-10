Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

06. octobre 2018 - 08:22

Battu 5-2 par Anaheim en ouverture mercredi, San Jose a bien réagi. Les Sharks ont dominé les Los Angeles Kings 3-2 après prolongation et Timo Meier a marqué.

Le St-Gallois a ouvert le score d'une habile déviation sur un lancer de Marc-Edouard Vlasic. Il a en outre joué 14'49 dont 1'09 en power-play avec Joe Thornton et Evander Kane.

A noter les 29'27 (!) d'Erik Karlsson sur la glace côté Sharks. Timo Meier et les siens ont d'ailleurs un peu compromis les débuts avec les Kings d'Ilya Kovalchuk. L'ancienne icône russe des défunts Atlanta Thrashers et des New Jersey Devils, qui n'avait plus posé un patin en Amérique du Nord depuis 2013, a joué 20'15 mais n'a pas trouvé la faille.

Avec Columbus, Dean Kukan a griffé la glace pendant 12'12 pour une ligne de statistiques sans fioritures. Les Blue Jackets se sont inclinés 3-1 face aux Carolina Hurricanes.

