8 juillet 2018 17:07

L'Allemand Sebastian Vettel sur Ferrari s'est imposé lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone devant le Britannique Lewis Hamilton. Le Finlandais Kimmi Raikkonen (Ferrari) complète le podium.

Victime d'une manoeuvre délictueuse de Kimmi Raikkonen, Lewis Hamilton, qui avait raté son départ, s'est retrouvé dernier à l'issue du premier tour. Le Britannique s'est fait l'auteur d'une fantastique remontée puisqu'il a finalement terminé sur les jantes de Vettel. Ce dernier a remporté sa 51e victoire de sa carrière, égalant ainsi Alain Prost.

Au prix d'une remontée folle et grâce à quelques tours sous régime de voiture de sécurité Hamilton est revenu dans la course pour l'affrontement entre les deux écuries dominantes en fin d'épreuve. A 10 tours de la fin, Valtteri Bottas (Mercedes) menait la course mais faute de rythme, il a été dépassé successivement par Vettel, qui s'est envolé vers la victoire, Hamilton puis Raikkonen.

Au Championnat du monde, Vettel compte désormais huit points d'avance sur le champion du monde Hamilton.

Journée noire pour l'écurie Alfa Romeo Sauber: Charles Leclerc, qui a occupé un moment le 7e rang, a été contraint à l'abandon au 19e tour, après un malheureux arrêt aux stands. Le Monégasque, qui s'est classé à cinq reprises dans le top 10 lors des six derniers Grand Prix, a été contraint par son équipe à l'arrêt via un message radio. Les commissaires de course ont ouvert une enquête et pourrait encore punir le team helvétique.

De son côté, le Suédois Marcus Ericsson a été victime d'une violente sortie de route au 33e tour, qui a provoqué son abandon. C'est la première fois depuis Monaco 2017 qu'aucune Sauber ne franchit la ligne.

