Ce contenu a été publié le 3 mars 2018 20:08 03. mars 2018 - 20:08

Selina Büchel s'est qualifiée pour la finale du 800 m des Mondiaux en salle de Birmingham, qui aura lieu dimanche.

La St-Galloise a pris la 2e place de sa série et validé son ticket en étant la meilleure des trois repêchées au temps.

Tactiquement, il fallait se montrer habile pour négocier l'"affaire". Comme il n'y a pas de demi-finale au programme, la sélection pour la finale, qui rassemblera six athlètes, s'opérait directement après les séries. Seule la gagnante de chacune des trois séries passait directement. On a pu craindre un moment pour Büchel, seulement 4e à cent mètres de l'arrrivée.

Mais la double championne d'Europe est parvenue à se faufiler entre deux concurrentes dans les vingt derniers mètres pour finir sur les talons de de l'Anglaise Shelayna Oskan-Clarke, 1re en 2'01''76. La Suissesse termine à 0''08 et se qualifie au temps, d'autant plus aisément finalement que la Kényane Margaret Wambui, une des favorites, a été disqualifiée dans une autre série.

Selina Büchel devra se montrer dans un grand jour, et peut-être avoir un brin de chance, pour jouer le podium dimanche (finale à 16h58). La Burundaise Francine Niyonsaba, tenante du titre, et l'Américaine Ajee Wilson, médaillée de bronze aux derniers Mondiaux en plein air à Londres, semblent au-dessus. Mais la disqualification de Wambui et l'absence de la Sud-Africaine Caster Semenya ouvrent une porte.

Sur 60 m haies, Jason Joseph n'a pas passé le cap des séries. Le Bâlois de 19 ans a eu une mise en action médiocre et a percuté le dernier obstacle. Bilan: une 6e place dans sa série, la 30e en tout, en 7''89, loin de son record.

