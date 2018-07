Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 juillet 2018 17:52 10. juillet 2018 - 17:52

Serena Williams s'approche du record de Margaret Court et de ses 24 titres en Grand Chelem. L'Américaine s'est qualifiée pour les demi-finales à Wimbledon en disposant de Camilia Giorgi, 3-6 6-3 6-4.

L'ancienne no 1 mondiale, retombée au 181e rang après son "congé" maternité, n'a pas eu la vie facile mardi. Son adversaire italienne (WTA 52) a crânement joué sa chance en se montrant très offensive, une tactique qui a souvent mis en difficulté Serena Williams.

Mais il en fallait plus pour éliminer une combattante de la trempe de l'Américaine. La septuple lauréate de Wimbledon a su serrer le jeu quand il le fallait, d'abord pour revenir à une manche partout, puis pour se détacher dans le set décisif.

Elle a ainsi forcé la décision en prenant le service de son adversaire à 1-1 dans cette 3e manche. Un retour fulgurant, suivi par un passing lui ont permis de réussir le break. Elle s'est ensuite concentrée sur ses propres mises en jeu pour l'emporter après 1h42 de match.

Dans le dernier carré, Serena Williams partira à nouveau favorite contre une adversaire qui n'était pas attendue à ce niveau, Julia Goerges (no 13). L'Allemande s'est qualifiée pour sa première demi-finale en Grand Chelem en écartant la Néerlandaise Kiki Bertens (no 20), 3-6 7-5 6-1.

Kerber enchaîne

Dans le haut du tableau, Angelique Kerber (no 11) a écarté 6-3 7-5 la Russe Daria Kasatkina (no 14). Déjà bousculée la veille par Belinda Bencic, l'Allemande a encore dû s'employer mardi, elle qui a eu besoin de sept balles de match avant de s'imposer.

Pour la troisième fois dans le dernier carré à Wimbledon - demi-finale en 2012, finale en 2016 -, l'ancienne no 1 mondiale affrontera jeudi la Lettone Jelena Ostapenko (no 12). La championne de Roland-Garros 2017 et lauréate de Wimbledon juniors en 2014 s'est qualifiée en dominant la Slovaque Dominika Cibulkova (WTA 33), 7-5 6-4.

