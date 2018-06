Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 juin 2018 11:49 19. juin 2018 - 11:49

Du 22 au 26 août, le Venoge Festival accueillera Amy Macdonald, KT Tunstall, Village People, Shaka Ponk, Kadebostany ou le chanteur pour enfants Gaëtan. Les organisateurs disent avoir trouvé la bonne formule pour ce festival qui a vu passer 25'000 personnes en 2017.

Pas de grands changements en vue à Penthalaz (VD) pour cette 23e édition. Statu quo du côté des infrastructures, des parkings, des navettes et de la restauration, indique le communiqué de presse. La manifestation, qui a atteint son record de fréquentation l'an dernier, veut rester "populaire, conviviale, familiale et à taille humaine".

Le mercredi se déroulera en compagnie d'Amy Macdonald, KT Tunstall, Kadebostany, The Two. La soirée eighties qui se tenait jusqu'ici le mercredi est déplacée au jeudi où se produiront The Sugarhill Gang et Village People.

Magic System

Le lendemain, ce sera au tour de Shaka Ponk, Sum 41, Worry Blast ou encore Fensta de mettre l'ambiance. Quant au samedi, les festivaliers se déhancheront sur les rythmes de Magic System, TiBZ ou de Gypsy Sound System Orkestra.

C'est avec des jeunes et des familles que la manifestation fermera ses portes dimanche. A la veille de la rentrée scolaire vaudoise, Gaëtan fera se trémousser les têtes blondes. Pour les plus âgés, les organisateurs annoncent aussi Maître Gims et Vitaa.

www.venogefestival.ch

