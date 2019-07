Sika a amélioré sa performance à tous les niveaux sur les six premiers mois de l'année. Le fabricant zougois de spécialités chimiques pour la construction et l'industrie a confirmé son objectif de recettes de plus de 8 milliards sur l'ensemble de l'année.

La société a engrangé un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de francs entre janvier et fin juin, en hausse de 7,6% sur un an, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, Sika a enregistré un résultat d'exploitation (Ebit) en progression de 8,3% à 481,7 millions de francs et un bénéfice net de 330,7 millions (+3,9%).

Alors que le groupe de Baar a dépassé les attentes du marché en matière de recettes, il a manqué de peu les prévisions pour l'Ebit et le profit net, respectivement attendus à 490 millions de francs et 334 millions.

Pour l'ensemble de l'année, la direction a confirmé son objectif énoncé en avril d'une croissance du chiffre d'affaires à plus de 8 milliards de francs. L'Ebit doit désormais afficher une progression à deux chiffres.

La croissance du groupe doit être portée par l'ouverture de sept à neuf usines et de nouvelles acquisitions. L'entreprise compte dévoiler les détails de sa stratégie le 3 octobre.

